ВОЙНА В Украине За ночь силы ПВО Украины сбили 56 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов

2025-02-06 11:34

В ночь на 6 февраля рашисты атаковали Украину 77-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на данное время подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасчина и Днепропетровщина.