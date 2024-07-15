Фото-видео видео Владимир Зеленский записал обращение к гражданам по случаю Дня украинской государственности

2024-07-15 13:32

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня украинской государственности. Об этом сообщила его пресс-служба в понедельник, 15 июля.

"Украина не может согласиться на меньше, чем жить. На меньше, чем сохранить себя. На меньше, чем остаться людьми. Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения. Которое презирает правду и человеческую, и Божью, и обесценивает всех, кроме себя. россия как раз на этом строит свою государственность", - заявил президент.

Зеленский отметил, что история украинцев на этой земле уходит временем глубже, чем тысячелетия назад.

"И кто бы ни приходил сюда чужой, и кто бы ни делал все, чтобы Украина не могла быть собой, он не сломал наших людей и духа этой земли. Не сломал то, что делает нас Украиной", - подчеркнул он.

Президент заявил, что сегодня, в День украинской государственности, в День крещения Руси-Украины, мы вспоминаем путь, который прошла наша страна, и всеми силами сосредотачиваемся на битве, которую мы должны выиграть.

"Эта битва - ради нашей независимости. Ради того, чтобы эту независимость могли унаследовать следующие поколения. Унаследовать, а не бороться. Чтобы мы им дали гордость за Украину, а не ее боль. И чтобы никакие "путины" больше не смели приносить сюда руины и страдание", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине государственный праздник - День украинской государственности, который отмечается в День крещения Киевской Руси - Украины, а в этом году в связи с календарной реформой впервые 15 июля. Этот праздник в 2021 году предложил ввести президент Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины. Тогда же он подписал указ об утверждении Дня государственности.