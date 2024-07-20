ВОЙНА В Украине В Украине вводят новый налог: как подорожают автомобили

2024-07-20 17:20


В Украине введут новый налог. Кабинет Министров принял важное решение, которое может существенно изменить финансовую ситуацию в стране.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетьманцев.

Так, законопроект, предусматривающий повышение военного сбора, уже утвержден для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде. При этом это вызвало широкий резонанс среди предпринимателей и граждан, поскольку оно касается многих аспектов экономической жизни.

К тому же власти отдают себе отчет в том, что этот шаг может замедлить экономическое восстановление и снизить доходы украинцев, но оно призвано покрыть дефицит средств на текущее содержание войска.

По словам Гетманцева, прежде всего, запланировано увеличение военного сбора. Ставку налога хотят повысить с 1,5 до 5%. Это означает, что налогоплательщики, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП), будут обязаны платить больше.

Также этот налог будет касаться и ФЛП. То есть, для физических лиц-предпринимателей введут обязанность уплаты военного сбора, причем ставки могут варьироваться в зависимости от группы ФЛП. Это может оказать существенное влияние на малый бизнес, который и так страдает от экономических трудностей.

Кроме того, важным новшеством станет введение военного сбора на приобретение новых легковых автомобилей. Так, при покупке автомобилей, подлежащих первой регистрации в Украине, налогоплательщики должны будут уплатить 15% от стоимости авто. Это означает, что стоимость даже ввезенного из-за границы авто может автоматически прибавить те же 15%. Это правило касается как физических лиц, так и юридических лиц, за исключением случаев, когда автомобили оформляются лицами с инвалидностью.

При этом военный сбор планируется ввести также на сделки по купли-продажи недвижимостью. Таким образом, продавцы будут обязаны платить 5% дохода, полученного от продажи одного объекта в течение года.

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