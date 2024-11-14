Жизнь Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион продлили меру пресечения до января 2025 года

2024-11-14 12:30

Галицкий районный суд города Львова продлил до 12 января 2025 года включительно меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 дней. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Фигурант был задержан в Днепре в июле этого года и с тех пор находится под стражей.

Ему вменяется умышленное убийство общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Напомним, 19 июля Ирина Фарион была убита из огнестрельного оружия во Львове.

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