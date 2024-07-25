Экономика Нацбанк упростил доступ иностранному бизнесу для восстановления Украины

2024-07-25 10:27

Иностранным инвесторам предоставлен прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на восстановление Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 24 июля НБУ сможет открывать и обслуживать счет в ценных бумагах номинального держателя иностранного банка. Это позволит соединить инфраструктуру отечественного и международного финансовых рынков для доступа иностранного капитала в Украину, откроет путь для иностранных инвестиций в финансовые инструменты, выпущенные для восстановления государства. Речь идет, в частности, об облигациях местных займов, инфраструктурных облигациях, облигациях международных финансовых организаций и других долговых финансовых инструментах, направленных на восстановление Украины.

Отмечается, что вопрос создания механизмов прямого доступа иностранных инвесторов к рыночным долговым инструментам, кроме государственных ценных бумаг, находится в фокусе программы с МВФ. Внесение изменений позволит обеспечить выполнение положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

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Курс гривны впервые за долгое время стабилизировался по отношению к доллару и евро 2024-07-22 15:39
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