Мир Трамп заявил, что "хорошо восстановился" после попытки убийства

2024-07-27 13:30

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что отошел от покушения на его жизнь, которое произошло 13 июля. В пятницу вечером во Флориде он появился на мероприятии молодых консерваторов без повязки на правом ухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Как видите, я поправился и фактически только что снял последнюю повязку с уха", - сказал он.

В своем выступлении, которое длилось чуть больше часа, Трамп назвал Камалу Харрис "радикальной либералкой", "некомпетентной" и "бездельницей", но воздержался от унизительных прозвищ, которые он использовал в прошлом.

В заявлении в ответ на речь, опубликованную в соцсети X, команда Харрис заявила: "Америка может достичь большего, чем горькие, странные и обращенные в прошлое ошибки преступника Дональда Трампа. Вице-президент Камала Харрис предлагает видение будущего Америки, сосредоточенное на свободе, возможностях и безопасности ".

Ранение Трампа

После покушения на митинге в Пенсильвании Трампа выводили со сцены с окровавленным правым ухом.

До сих пор участвующие в расследовании федеральные правоохранительные органы, включая ФБР и Секретную службу, неоднократно отказывались предоставить информацию о том, что стало причиной травмы Трампа. Команда Трампа также отказалась обнародовать медицинские записи из больницы, где он впервые проходил лечение.

25 июля директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что все еще остаются вопросы, был ли Трамп во время стрельбы ранен пулей. Рэй предположил, что бывшего президента мог задеть обломок.

ФБР планирует вызвать Трампа на допрос по этому делу.

26 июля ФБР подтвердило, что в ухо бывшего президента США действительно угодила пуля – "целая или раздробленная" .