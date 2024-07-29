Мир Израиль предупредил Ливан об угрозе разрушительной войны после обстрела стадиона

2024-07-29 09:37

Израиль предупредил Ливан об угрозе разрушительной войны после обстрела стадиона на Голанских высотах. Условием во избежание войны является разоружение и отвод сил Хезболлы. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн в Х (Twitter).

По его словам, группировка Хезболла ответственна за вчерашний обстрел стадиона на Голанских высотах на севере Израиля. Спикер добавил, что ракета, попавшая в стадион, была иранской.

"Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на обстрел", – уверяет Марморштейн.

Он призвал возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки - Хезболлу, ХАМАС и хуситов, а также признать Корпус стражей иранской революции террористической организацией и наложить санкции.

"Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, - это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 года Совета Безопасности (относительно разоружения и отвода сил, - ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это дипломатическим" путем", - убеждает израильское чиновник.