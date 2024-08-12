Спорт Владимир Зеленский подвел итоги выступлений олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже

2024-08-12 13:32

Владимир Зеленский удовлетворен выступлением олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже.

Президент Украины подвел итоги выступлений "сине-желтых" на соревнованиях, отдельно поблагодарив каждого медалиста от нашего государства.

"Наши олимпийцы - гордость Украины.

Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Жан Беленюк.

12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе", - написал Зеленский.