Спорт Владимир Зеленский подвел итоги выступлений олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже

2024-08-12 13:32

Владимир Зеленский удовлетворен выступлением олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже.

Президент Украины подвел итоги выступлений "сине-желтых" на соревнованиях, отдельно поблагодарив каждого медалиста от нашего государства.

"Наши олимпийцы - гордость Украины.

Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Жан Беленюк.

12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе", - написал Зеленский.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 медалей

2024-08-12 09:36

Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024

2024-08-08 10:27

Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней

2024-08-07 13:34

Сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании

2024-08-04 13:30

Еще новости в разделе "Спорт"

Владимир Зеленский подвел итоги выступлений олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже

2024-08-12 13:32

На Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 медалей

2024-08-12 09:36

Форвард киевского клуба и сборной Украины сильно заинтересовал чемпиона Италии

2024-08-09 15:37

Майк Тайсон назвал главную ошибку Фьюри в бою против Александра Усика

2024-08-08 12:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Владимир Зеленский подвел итоги выступлений олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже 2024-08-12 13:32
На Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 медалей 2024-08-12 09:36
Форвард киевского клуба и сборной Украины сильно заинтересовал чемпиона Италии 2024-08-09 15:37
Майк Тайсон назвал главную ошибку Фьюри в бою против Александра Усика 2024-08-08 12:30