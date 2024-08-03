Жизнь Убийство Фарион: у подозреваемого провели обыск и изъяли немало личных вещей

2024-08-03 15:30

Среди изъятого имущества – две пары кроссовок, ноутбук и телефон.

Галицкий районный суд Львова наложил арест на вещи подозреваемого в убийстве языковеда эксдепутата Ирины Фарион — 18-летнего Вячеслава Зинченко.

Об этом стало известно из материалов суда.

Отмечается, 25 июля у подозреваемого был произведен обыск. После этого следователи изъяли ряд принадлежащих ему вещей:

пару кроссовок черно-красного цвета с эмблемой "climacool";

две пары носков белого цвета;

зубная щетка белого цвета "Parodontax";

ноутбук "ASUSUX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета;

три флеш носителя: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";

системный блок "GOODMAX" черного цвета;

сим-карта "Лайф" с № НОМЕР_1;

пара кроссовок "Nike" черно-белого цвета 45 г.;

блокнот на пружинках с рукописным текстом;

банковская карта "ПриватБанк";

ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;

коробка из под мобильного телефона "redmi 6";

флеш носитель "Verbatim 4Gb";

простыня голубого цвета;

наволочка из подушки;

мобильный телефон марки "Redmi" темно-фиолетового цвета.

Отмечается, что ходатайством следователя все это имущество было арестовано.

Как сообщалось, во Львове 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. 18-летний житель города Днепр Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев находится в заключении в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.