Убийство Фарион: у подозреваемого провели обыск и изъяли немало личных вещей
2024-08-03 15:30
Среди изъятого имущества – две пары кроссовок, ноутбук и телефон.
Галицкий районный суд Львова наложил арест на вещи подозреваемого в убийстве языковеда эксдепутата Ирины Фарион — 18-летнего Вячеслава Зинченко.
Об этом стало известно из материалов суда.
Отмечается, 25 июля у подозреваемого был произведен обыск. После этого следователи изъяли ряд принадлежащих ему вещей:
- пару кроссовок черно-красного цвета с эмблемой "climacool";
- две пары носков белого цвета;
- зубная щетка белого цвета "Parodontax";
- ноутбук "ASUSUX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета;
- три флеш носителя: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";
- системный блок "GOODMAX" черного цвета;
- сим-карта "Лайф" с № НОМЕР_1;
- пара кроссовок "Nike" черно-белого цвета 45 г.;
- блокнот на пружинках с рукописным текстом;
- банковская карта "ПриватБанк";
- ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;
- коробка из под мобильного телефона "redmi 6";
- флеш носитель "Verbatim 4Gb";
- простыня голубого цвета;
- наволочка из подушки;
- мобильный телефон марки "Redmi" темно-фиолетового цвета.
Отмечается, что ходатайством следователя все это имущество было арестовано.
Как сообщалось, во Львове 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. 18-летний житель города Днепр Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев находится в заключении в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.