Жизнь Убийство Фарион: у подозреваемого провели обыск и изъяли немало личных вещей

2024-08-03 15:30

 

Среди изъятого имущества – две пары кроссовок, ноутбук и телефон.

Галицкий районный суд Львова наложил арест на вещи подозреваемого в убийстве языковеда эксдепутата Ирины Фарион — 18-летнего Вячеслава Зинченко.

Об этом стало известно из материалов суда.

Отмечается, 25 июля у подозреваемого был произведен обыск. После этого следователи изъяли ряд принадлежащих ему вещей:

  • пару кроссовок черно-красного цвета с эмблемой "climacool";
  • две пары носков белого цвета;
  • зубная щетка белого цвета "Parodontax";
  • ноутбук "ASUSUX430U" с зарядным устройством, чехлом темно-бурого цвета;
  • три флеш носителя: "Kingstone 64Gb", "Kingstone 64Gb", "KingstoneDataTreveler 100 G3 64Gb";
  • системный блок "GOODMAX" черного цвета;
  • сим-карта "Лайф" с № НОМЕР_1;
  • пара кроссовок "Nike" черно-белого цвета 45 г.;
  • блокнот на пружинках с рукописным текстом;
  • банковская карта "ПриватБанк";
  • ноутбук "ASER" modelAspire 5738 zG 424G 50Mis/nLXPAUOCOO2917FEС200 с сумкой для ноутбука;
  • коробка из под мобильного телефона "redmi 6";
  • флеш носитель "Verbatim 4Gb";
  • простыня голубого цвета;
  • наволочка из подушки;
  • мобильный телефон марки "Redmi" темно-фиолетового цвета.

Отмечается, что ходатайством следователя все это имущество было арестовано.

Как сообщалось, во Львове 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. 18-летний житель города Днепр Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев находится в заключении в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.

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