Спорт Сегодня Динамо на своем поле принимает Брюгге - к чему готовит и чего ждет от "киевлян" Луческу

2021-02-18 09:10

Сегодня, 18 февраля, в Киеве пройдет поединок 1/16 финала Лиги Европы. Столичное Динамо будет принимать бельгийский Брюгге. начало матча запланировано на 17:00 .

Накануне поединка главный тренер столичного гранда Мирча Луческу рассказал, чего ждет от гостей и своей команды, а также оценил шансы Динамо на выход в 1/8 финала .

"Брюгге - это очень атакующая команда с большим опытом в еврокубках. Футболисты бельгийского клуба давно играют вместе, а их финансовая составляющая всегда на уровне. Брюгге с каждым годом улучшают команду, подбирая игроков под свой атакующий стиль.

Встречаются две команды, которые идут на первых местах в своих чемпионатах и таких пар больше нет в Лиге Европы. Поэтому, мне кажется, что это самый равный поединок. Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, зная что соперник играет в очень агрессивный и атакующий футбол. Нам важно быстро выходить из-под прессинга и использовать свободные зоны".

Наставник "киевлян" также оценил шансы бело-голубой команды на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Все зависит от двух матчей с Брюгге. Мы хорошо подготовились на сборах, затем сыграли одну игру в чемпионате, которая добавила мне оптимизма. Соперник сыграл много игр в своем чемпионате, поэтому в игровом плане он более подготовленный, но все решит нынешний матч и встреча через неделю", - рассказал Луческу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Шахтер и Динамо сегодня узнают своих соперников в Плей-офф Лиги Европы

2020-12-14 13:44

Определились все участники плей-офф Лиги Европы - когда жеребьевка и первые матчи

2020-12-11 13:45

Лига Европы: АЕК на выезде разгромил луганскую Зарю

2020-11-06 09:38

Экс-горняк Чигринский может сыграть против луганской Зари в Лиге Европы

2020-11-03 12:43

Еще новости в разделе "Спорт"

Сегодня Динамо на своем поле принимает Брюгге - к чему готовит и чего ждет от "киевлян" Луческу

2021-02-18 09:10

Динамо - Брюгге: принято окончательное решение по болельщикам на трибунах

2021-02-17 19:00

Лучшим вратарем века признан итальянец Джанлуиджи Буффон

2021-02-17 12:42

ПСЖ жестко разгромил Барселону - Мбаппе заставил замолчать весь Камп Ноу

2021-02-17 08:39
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Сегодня Динамо на своем поле принимает Брюгге - к чему готовит и чего ждет от "киевлян" Луческу 2021-02-18 09:10
Динамо - Брюгге: принято окончательное решение по болельщикам на трибунах 2021-02-17 19:00
Лучшим вратарем века признан итальянец Джанлуиджи Буффон 2021-02-17 12:42
ПСЖ жестко разгромил Барселону - Мбаппе заставил замолчать весь Камп Ноу 2021-02-17 08:39