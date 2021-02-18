Спорт Сегодня Динамо на своем поле принимает Брюгге - к чему готовит и чего ждет от "киевлян" Луческу

2021-02-18 09:10

Сегодня, 18 февраля, в Киеве пройдет поединок 1/16 финала Лиги Европы. Столичное Динамо будет принимать бельгийский Брюгге. начало матча запланировано на 17:00 .

Накануне поединка главный тренер столичного гранда Мирча Луческу рассказал, чего ждет от гостей и своей команды, а также оценил шансы Динамо на выход в 1/8 финала .

"Брюгге - это очень атакующая команда с большим опытом в еврокубках. Футболисты бельгийского клуба давно играют вместе, а их финансовая составляющая всегда на уровне. Брюгге с каждым годом улучшают команду, подбирая игроков под свой атакующий стиль.

Встречаются две команды, которые идут на первых местах в своих чемпионатах и таких пар больше нет в Лиге Европы. Поэтому, мне кажется, что это самый равный поединок. Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, зная что соперник играет в очень агрессивный и атакующий футбол. Нам важно быстро выходить из-под прессинга и использовать свободные зоны".

Наставник "киевлян" также оценил шансы бело-голубой команды на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Все зависит от двух матчей с Брюгге. Мы хорошо подготовились на сборах, затем сыграли одну игру в чемпионате, которая добавила мне оптимизма. Соперник сыграл много игр в своем чемпионате, поэтому в игровом плане он более подготовленный, но все решит нынешний матч и встреча через неделю", - рассказал Луческу.

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