Политика В ЕС прокомментировали события в Курской области: Украина имеет право защищаться

2024-08-08 22:15

 

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на фоне событий в Курской области России заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и удары по российской территории.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

По словам Стано, согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в частности нанося удары по агрессору на его территории".

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", – добавил представитель Еврокомиссии.

Во вторник, 6 августа, россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.

В среду российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

В США заявили, что хотят связаться с Киевом для уточнения информации о событиях в Курской области.

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