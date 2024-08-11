Политика Беларусь грозится закрыть посольство Украины

2024-08-11 14:30

 

Украинскому дипломату Ольге Тимуш была передана соответствующая нота.

Беларусь грозится закрыть посольство Украины в Минске.

Об этом было заявлено украинскому дипломату, вызванному в Министерство иностранных дел Беларуси, сообщили в пресс-службе МИД.

Как передает БЕЛТА, в МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш.

Украинскому дипломату был заявлен протест и передана соответствующая нота якобы в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

"Особо было указано на то, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", – заявили в МИД Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 9 августа над страной якобы сбили "несколько целей", которые залетели со стороны Украины.

Теперь Беларусь отправляет "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной. Лукашенко отдал приказ усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

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