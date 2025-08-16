Чехія стала першою країною, яка відкрила дипломатичне представництво на сході України

Чехія відкрила у Дніпрі дипломатичне представництво. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в соцмережі X.
"Чехія не боїться путіна. Сьогодні я офіційно відкрив наше дипломатичне представництво в Дніпрі, яке підпорядковується нашому посольству в Києві. Ми є першою країною, яка має дипломатичне представництво на сході України", - написав він.
Напередодні Ліпавський прибув з візитом до Дніпра на переговори з місцевими чиновниками. Обговорювалися гуманітарні проєкти, які Чехія готова підтримати в рамках відновлення регіону після бойових дій.