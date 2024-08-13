Политика Если путину что-то не нравится в Курской области – пусть убирается к чертям из Украины и прекращает войну – Кирби

2024-08-13 22:15

Если нелегитимного президента страны-агрессора РФ Владимира Путина так беспокоит ситуация в Курской области России, то он может прекратить полномасштабную войну против Украины.

Об этом 12 августа в ходе онлайн-брифинга сказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, его цитируют Politico и "Европейская правда".

Путин 12 августа в ходе оперативного совещания по ситуации в приграничных с Украиной трех областях России – Курской, Брянской и Белгородской – заявил, что противник "стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем", а с РФ якобы воюет Запад "руками украинцев", его цитирует сайт Кремля.

По словам Кирби, очередные заявления РФ о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом, – "это все – путинская пропаганда".

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине, – это сами россияне. Это они совершают вторжение в Украину, а Украина защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", – подчеркнул представитель Белого дома.

Как указал Кирби, "это война Путина против Украины".

"И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть убирается к чертям из Украины и прекращает это [войну]", – добавил советник Белого дома.