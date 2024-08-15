Экономика Fitch ухудшил кредитный рейтинг Украины до уровня "ограниченный дефолт"

2024-08-15 08:26

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций. Об этом сообщается на сайте агентства.

Так, рейтинг Украины снизили с C до уровня RD (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на 750 млн долларов, по которым Украина не оплатила купон, - до уровня D.

"Снижение рейтинга до уровня RD следует за окончанием 10-дневного льготного периода для выплаты купонного дохода по еврооблигациям на 750 млн долларов, который должен состояться 1 августа. Это означает дефолт в соответствии с критериями Fitch", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля Верховная Рада приняла закон, разрешающий правительству временно приостановить выплаты по государственному и гарантированному государством внешнему долгу до завершения соглашения о реструктуризации с кредиторами.

9 августа Кабинет министров официально объявил о начале процедуры получения согласия на реструктуризацию еврооблигаций. По мнению агентства, такая операция является обменом проблемного долга, поскольку речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продлении сроков погашения облигаций.

22 июля Министерство финансов сообщило, что комитет кредиторов согласился списать 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и перенести погашение с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.

После согласования всех вопросов, Украина выпустит две серии новых облигаций на меньшую сумму (минус 8,7 млрд) долларов. Реструктуризация должна завершиться до 27 августа. Тем кредиторам, которые согласятся на условия до 23 августа, Украина выплатит дополнительные средства.