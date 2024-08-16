Экономика Зарубежные компании вывели из Китая рекордные 15 млрд долларов

2024-08-16 11:32

Зарубежные компании вывели рекордные 15 млрд долларов из Китая во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля.



Отмечается, что обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе упали почти на 15 млрд долларов за период с апреля по июнь, что явилось лишь вторым случаем, когда этот показатель стал отрицательным. За первые шесть месяцев он сократился, примерно, на 5 млрд. долларов.



Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 г. были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.



Если падение продлится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала, по меньшей мере, с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.



Bloomberg отмечает, что иностранные инвестиции в Китай в последние годы резко сократились после того, как в 2021 году добились рекордного показателя в 344 млрд долларов.





