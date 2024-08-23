Экономика Слухи о будущем повышении до 15% военного сбора оживили рынок новых авто

2024-08-23 13:30

В Украине за месяц было зарегистрировано около 6,4 тыс. новых легковых авто, что на 20% больше, чем в прошлом году. По отношению к июню 2024 года продажи выросли на 24%. Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что лидерство на рынке новых автомобилей продолжает удерживать японская марка Toyota. В июле украинский автопарк пополнили 1024 новых авто этой марки.

Далее по популярности идет BMW - 628 авто, третий результат - у Renault с 587 регистрациями.

В пятерку лидеров также попали Skoda (378 автомобилей) и Volkswagen (334).

Renault Duster стал бестселлером месяца - продано 541 единиц этой модели.

С начала года в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, правительственный законопроект о повышении до 15% военного сбора при покупке новых легковых автомобилей вызвал небывалый ажиотаж на авторынке.