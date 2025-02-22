Спорт Назван соперник, ради которого Тайсон Фьюри может вернуться в большой бокс

2025-02-22 10:31

Брэд Джейкобс, операционный директор Top Rank, поделился мнением по поводу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Функционер считает, что британец может вернуться в ринг ради боя с Энтони Джошуа.

"Он выглядит счастливым на пенсии, но он уже делал это раньше. Никто не знает, что в голове у Тайсона, кроме него самого, конечно. Бой с Энтони Джошуа может вернуть его с пенсии, если ситуация будет правильной, и он будет чувствовать себя уверенно.

Если нет, Бог благословит его, он заслужил то, что имеет. Я верю, что есть потенциал для этого сражения. Что произойдет, никто не знает. Тайсон раньше совершал шокирующие поступки, и меня бы не удивило, если он сделает это снова", - сказал директор для Sky Sports.

Фьюри в начале января объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика.

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