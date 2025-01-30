Спорт С кем выйдет в ринг Энтони Джошуа если Тайсон Фьюри не вернется до лета

2025-01-30 12:30

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора высказался про будущее Энтони Джошуа. По словам боксера, британцу следует провести бой с Деонтеем Уайлдером, если Тайсон Фьюри не вернется в бокс.

"Я бы хотел, чтобы он подрался с Уайлдером. Мы хотим увидеть этот бой в Лондоне.

Если Фьюри не вернется, то летом Джошуа нужно подраться с Уайлдером, а затем получить реванш с Даниэлем Дюбуа. После этого можно подраться с Джозефом Паркером или кем угодно.

Идея для Джошуа заключается в том, чтобы стать трехкратным чемпионом мира. Так что нам необходимо подтолкнуть его к этому. Это то, чего он хочет", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.