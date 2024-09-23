Политика Дональд Трамп отказался от приглашения CNN на теледебаты с Камалой Харрис

2024-09-23 09:36

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от приглашения телеканала CNN на теледебаты с демократкой Камалой Харрис после того, как она дала согласие на их проведение. Об этом он заявил во время избирательного мероприятия в Северной Каролине, передает The Hill.

"Она провела одни дебаты. Я провел два. Слишком поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, в значительной степени, но уже слишком поздно. Голоса отданы", – сказал Трамп.

По его словам, у Харрис "был шанс сделать это на (телеканале) Fox".

"Вы знаете, Fox пригласил нас, и я ждал, ждал, но они отказались. Они отказали, а теперь она хочет провести дебаты на CNN прямо перед выборами, потому что она сильно проигрывает", – заявил кандидат.

Напомнм, вице-президент США Камала Харрис в минувший уикенд приняла приглашение телеканала CNN на предстоящие дебаты и призвала республиканского оппонента сделать то же самое.