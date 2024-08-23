Политика Камала Харрис собрала рекордные 500 млн долларов на свою предвыборную кампанию

2024-08-23 17:29

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис собрала рекордные 500 млн долларов на свою предвыборную кампанию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Эти средства были собраны за четыре недели с момента ее официального вступления в президентскую гонку 21 июля, и это свидетельствует о высоком энтузиазме среди доноров перед выборами, которые состоятся 5 ноября.

Первые 200 млн долларов Харрис удалось собрать уже в первую неделю после начала кампании.

В июле команда Харрис привлекла 310 миллионов долларов, что, в сочетании с предыдущими сборами Байдена, позволило преодолеть отметку в 1 миллиард долларов - рекордно быстрое достижение в истории избирательных кампаний.

Параллельно кампания Дональда Трампа в июле собрала 138,7 миллионов долларов. На ее счетах осталось 327 миллионов долларов.

В то время как кампания Трампа во втором квартале опередила Байдена по объему собранных средств, Харрис продолжает привлекать большие суммы благодаря поддержке мелких доноров и массовым митингам по всей стране.

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