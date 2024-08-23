Политика Литва еще на год продлила временную защиту для украинских беженцев

2024-08-23 11:32

Власти Литвы приняли решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год, сообщает Delfi.

Отмечается, что виды на жительство, выдаваемые сейчас, действительны до 4 марта 2025 года, теперь их продлили до 4 марта 2026 года.

Издание отмечает, что принятое решение снизит административную нагрузку на физических лиц и сотрудников Департамента миграции, а также облегчит процесс замены вида на жительство в конце установленного сейчас срока.

Как указано в проекте постановления правительства, Департамент миграции ежедневно регистрирует около 30−40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве. По данным на конец июля, действующий вид на жительство на основании временной защиты был примерно у 44 тыс. человек.