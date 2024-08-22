Жизнь Полиция нашла пистолет во время обысков по делу об убийстве Фарион

2024-08-22 20:04

Во время обысков правоохранители обнаружили пистолет Форт 12-Р с магазином, а также другие вещи, которые могли быть использованы при подготовке убийства.

Полиция обнаружила пистолет во время обысков по делу об убийстве общественного деятеля Ирины Фарион. Об этом говорится в определении Галицкого районного суда Львова от 19 августа.



Так, следователи полиции подали ходатайство о наложении ареста на имущество, изъятое в ходе проведения обыска 14 августа. При этом адрес и собственник жилья в материалах не указывается.



Во время обысков правоохранители нашли мобильный телефон IPhone 11 с сим-картой, IPhone 7 с сим-картой, планшет марки Lenovo, пистолет Форт 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА, наждачную бумагу, сверла, отвертки, штанген, 4 пружины, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару красных перчаток, 3 резиновых шарика, 2 коробки марки Sara, коробки к мобильным телефонам.



При этом суд обязал правоохранителей вернуть изъятые 1900 долларов, 100 евро и банковские карты.



Напомним, что 19 июля во Львове была убита Ирина Фарион. Через неделю правоохранители задержали нападающего. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра. В тот же день суд во Львове избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



Также в МВД заявили, что следствие пока не нашло оружия, из которого была убита Фарион. Но, скорее всего, речь идет о переделанном пистолете.