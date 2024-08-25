Политика Ратификация Римского статута в Украине: Зеленский поставил подпись под законом

2024-08-25 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом указано в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины. Ранее Римский статут Международного уголовного суда ратифицировала Верховная Рада Украины.

Ратификация Римского статута в Украине

21 августа Верховной Радой Украины был ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда. Документ тогда поддержали более 280 парламентариев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Верховная Рада Украины приняла важное решение и сделала шаг на пути к вступлению в Европейский Союз благодаря ратификации Римского статута.

"Осуществляя этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия... С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - заявил чиновник.