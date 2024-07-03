Политика США разрешат Украине бить глубже по роССии. В Госдепе назвали условие

2024-07-03 20:48

Соединенные Штаты разрешат наносить удары Украине вглубь России, если Кремль попытается расширить фронт.

Об этом заявил помощник Госсекретаря США по Европе Европы Джеймс О'Брайен.

"Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине разрешат вести огонь на большее расстояние", - заявил он.

По словам О'Брайена, сейчас Вашингтон наблюдают "резкие изменения в способности России наступать из-за потери критически важных объектов в зоне, где разрешено вести огонь".

Удары по территории РФ

С начала полномасштабной агрессии Запад оказывает Украине активную поддержку в виде вооружения. Однако, ранее существовало условие: Силы обороны не имели права наносить удары по российской территории оружием, предоставленным партнерами.

Ситуация изменилась после начала вражеского наступления на Харьковскую область, а также усиления обстрелов прифронтовых регионов. Все больше союзников начали пересматривать свою позицию по этому вопросу.

Лишь в конце мая, после того, как ряд стран НАТО выразили поддержку нанесению ударов по территории России, Белый дом также дал Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями.

США пока не позволяют наносить глубокие удары по РФ, однако Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.