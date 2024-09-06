Жизнь Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг

2024-09-06 14:35

Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства .

Пользователи получат электронный кабинет, где можно будет узнать тарифы и заключить договор.

Отмечается, что система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

Шмыгаль добавил, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.