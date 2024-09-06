Жизнь Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг

2024-09-06 14:35

Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства .

Пользователи получат электронный кабинет, где можно будет узнать тарифы и заключить договор.

Отмечается, что система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

Шмыгаль добавил, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

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В Украине изменится подход к коммуналке: как теперь платить за услуги 2024-09-05 18:26
Пенсионеры получат надбавки в сентябре — кто имеет право на дополнительные выплаты 2024-09-04 21:37