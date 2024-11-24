Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации

2024-11-24 16:30



Кабинет министров опубликовал новый порядок бронирования от мобилизации. Согласно ему отсрочки, выданные Минэкономики и через "Дію", действуют до 28 февраля 2025 года.

Об этом сообщается в постановление Кабмина №1332.

Правительство установило, что отсрочки, предоставленные решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не позднее 28 февраля 2025 года. Это также касается отсрочек, предоставленных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія").

После этого срока отсрочки будут аннулированы. Минэкономики должно направить решение об аннулировании отсрочки органам государственной власти, а также Министерству цифровой трансформации и Министерству обороны.

Правительство также уточнило условия аннулирования, в частности, речь идет об увольнении работника, закрытие критически важного предприятия или истечении срока назначения.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2024 года, однако некоторые его пункты вступают в силу со дня публикации документа.

Бронирование от мобилизации

Напомним, 20 октября в Украине временно приостановили бронирование военнообязанных через "Дію". Причина этого - проведение аудита ранее забронированных граждан. Также в Украине было решено повторно проверить предприятия на критичность для бронирования работников.

Правительство ужесточило требования для бронирования от мобилизации. Для предприятий, сохранивших статус критических, будет действовать переходный период до 28 февраля 2025 по бронированию работников. К этому времени компании должны переоформить бронирование по правилам.

Кроме того, одним из критериев бронирования станет средний уровень зарплаты работников. Он должен быть не менее 2,5 минимальных зарплат, то есть минимум 20 тысяч гривен в месяц.