Жизнь В Госслужбе статистики решили, что зарплата украинцев превысила довоенный уровень

2024-09-10 08:25

Зарплаты в Украине продолжают расти. Долларовая зарплата превысила довоенный уровень. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14014 гривен).

Зарплата также выше в долларовом эквиваленте - 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.

По данным Госстата, самая высокая заработная плата в сфере Информация и телекоммуникации, где она выросла на 37,1% до 50 188 гривен.

На третьем месте - финансовая и страховая деятельность. Финансисты в среднем получают 39 890 гривен. Рост на 21,6%.

Далее следует Профессиональная, научная и техническая деятельность - 28 300 гривен. Рост на 23,7%.

В сфере Государственного управления и обороны зарплаты выросли на 24,4% до 27 285 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании - 15 076 гривен. За год зарплаты выросли на 15,7%.

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