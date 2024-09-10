В Госслужбе статистики решили, что зарплата украинцев превысила довоенный уровень

Зарплаты в Украине продолжают расти. Долларовая зарплата превысила довоенный уровень. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.
В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14014 гривен).
Зарплата также выше в долларовом эквиваленте - 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.
По данным Госстата, самая высокая заработная плата в сфере Информация и телекоммуникации, где она выросла на 37,1% до 50 188 гривен.
На третьем месте - финансовая и страховая деятельность. Финансисты в среднем получают 39 890 гривен. Рост на 21,6%.
Далее следует Профессиональная, научная и техническая деятельность - 28 300 гривен. Рост на 23,7%.
В сфере Государственного управления и обороны зарплаты выросли на 24,4% до 27 285 гривен.
Самые низкие зарплаты в образовании - 15 076 гривен. За год зарплаты выросли на 15,7%.