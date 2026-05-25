Зарплати в Україні за останній місяць зросли на 8,2%

Зарплати в Україні виросли на 8,2% за останній місяць і їх розмір сягає 85000-100000 грн.
У травні 2026 року у середньому штатний працівник у Києві отримує номінальну зарплату на рівні 49 381 грн, що на близько 19 000 грн перевищує середній показник по Україні (30 356 грн).
Найвищі зарплати були зафіксовані у сфері IT. Представники цієї галузі у середньому по Україні отримують 85 673 грн, а в столиці — 100 703 грн.
Також у списку найбільш дохідних сфер:
Найменше в країні під час воєнного стану заробляють представники сфери освіти та науки.
Вчителям в середньому платять 19 394 грн.
Водночас, у Києві таким фахівцям нараховують близько 24 433 грн.