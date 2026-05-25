Економіка Зарплати в Україні за останній місяць зросли на 8,2%

2026-05-25 08:24

Зарплати в Україні виросли на 8,2% за останній місяць і їх розмір сягає 85000-100000 грн.

У травні 2026 року у середньому штатний працівник у Києві отримує номінальну зарплату на рівні 49 381 грн, що на близько 19 000 грн перевищує середній показник по Україні (30 356 грн).

Найвищі зарплати були зафіксовані у сфері IT. Представники цієї галузі у середньому по Україні отримують 85 673 грн, а в столиці — 100 703 грн.

Також у списку найбільш дохідних сфер:

  • фінансова та страхова діяльність — 75 893 грн;
  • державне управління — 65 364 грн;
  • оборонна галузь — 65 364 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 53 433 грн.

Найменше в країні під час воєнного стану заробляють представники сфери освіти та науки.

Вчителям в середньому платять 19 394 грн.

Водночас, у Києві таким фахівцям нараховують близько 24 433 грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні знову планують змінити правила бронювання військовозобов'язаних

2026-05-25 16:45

Через законодавчі лазівки тисячі українських прокурорів одночасно отримують і пенсію, і зарплату

2025-07-16 11:28

Володимир Зеленський підписав закон про єдиний підхід в оплаті праці дерслужбовців

2025-06-07 10:31

В Житомирской области экс-налоговик два года обманом незаконно получал зарплату военного

2024-11-15 13:30

Еще новости в разделе "Економіка"

Зарплати в Україні за останній місяць зросли на 8,2%

2026-05-25 08:24

Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа

2026-05-11 13:36

Для власників електромобілів готують новий податок – 4 000 грн на місяць

2026-05-07 09:31

Україна стала другим за величиною боржником МВФ у світі

2026-05-05 10:34
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Зарплати в Україні за останній місяць зросли на 8,2% 2026-05-25 08:24
Світові ціни на нафту зростають на тлі ослаблень сподівань ринку та різкої заяви Трампа 2026-05-11 13:36
Для власників електромобілів готують новий податок – 4 000 грн на місяць 2026-05-07 09:31
Україна стала другим за величиною боржником МВФ у світі 2026-05-05 10:34