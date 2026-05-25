Економіка Зарплати в Україні за останній місяць зросли на 8,2%

2026-05-25 08:24

Зарплати в Україні виросли на 8,2% за останній місяць і їх розмір сягає 85000-100000 грн.

У травні 2026 року у середньому штатний працівник у Києві отримує номінальну зарплату на рівні 49 381 грн, що на близько 19 000 грн перевищує середній показник по Україні (30 356 грн).

Найвищі зарплати були зафіксовані у сфері IT. Представники цієї галузі у середньому по Україні отримують 85 673 грн, а в столиці — 100 703 грн.

Також у списку найбільш дохідних сфер:

фінансова та страхова діяльність — 75 893 грн;

державне управління — 65 364 грн;

оборонна галузь — 65 364 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 53 433 грн.

Найменше в країні під час воєнного стану заробляють представники сфери освіти та науки.

Вчителям в середньому платять 19 394 грн.

Водночас, у Києві таким фахівцям нараховують близько 24 433 грн.