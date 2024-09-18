Жизнь Готовность украинцев навсегда переехать за границу значительно выросла

2024-09-18 14:31

По результатам опроса Киевского международного института социологии, 79% украинцев остались бы жить в Украине даже если бы получили гражданство США или стран ЕС. Только 19% респондентов готовы были переехать за границу. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.



Отмечается, что готовность переехать за границу по сравнению с сентябрем 2022 года выросла до 19%, однако остается заметно ниже, чем было в 2020 году. Вместе с тем абсолютное большинство украинцев - 79% - продолжают утверждать, что даже в случае получения гражданства США/страны ЕС они бы все равно остались в Украине.



Во всех регионах Украины есть тренд к росту доли тех, кто готов переехать заграницу, но, во-первых, повсюду (кроме Востока) текущий показатель ниже, чем в 2020 году (на Востоке показатели такие же, как и были в 2020 году). Во-вторых, во всех регионах абсолютное большинство (от 75-81%) не хотели бы переезжать за границу, а хотят оставаться в Украине.



Среди всех возрастных категорий также рост доли тех, кто хотел бы переехать заграницу, однако среди всех возрастов 74-86% хотят оставаться жить в Украине.



Важно акцентировать внимание на настроении среди молодежи Украины. Так, среди 18-29-летних украинцев в 2020 году почти половина (46%) хотели бы переехать заграницу. К сентябрю 2022 г. показатель снизился до 13%, далее к сентябрю 2024 г. он вырос до 26%. Хотя рост ощутим, но все равно 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине. Подобный тренд характерен и для 30-44 летних (среди которых сейчас 75% не хотят переезжать из Украины).



Подавляющее большинство мужчин 25-55 лет (70%) не хотели бы переезжать из Украины. Хотели бы - 27%. Среди женщин в возрасте 25-55 лет 80% не хотели бы переезжать из Украины, хотели бы - 18%.



Мы специально приводим результаты и для мужчин, и для женщин (в частности, и в динамике), чтобы показать, желание переезда для мужчин нельзя сводить исключительно к мобилизации. Например, в 2020 году также заметно больше мужчин хотели бы переехать заграницу, чем женщин. В то же время в любом случае подавляющее большинство украинских мужчин мобилизационного возраста даже при наличии легальных возможностей не хотели бы покидать Украину", - добавили в отчете.



В комментарии отметили, что результаты опроса показывают, что на самом деле большинство украинцев хотят на все имеющиеся сложности и риски оставаться в Украине. Распространенный в медиа образ переплывающего Тису молодого мужчины или молодой женщины, которая едет жить лучшую жизнь в Европу, не является репрезентативным для мужчин и женщин Украины.



"Безусловно, проблемы существуют, но украинцы сохраняют веру в Украину, сохраняют веру в лучшее будущее и демонстрируют готовность оставаться и работать на достижение вожделенного будущего", - добавили в сообщении.



Опрос проводился в течение 1 - 6 сентября 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Были опрошены 1022 респондента.



Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины.



В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.



Напомним, большинство граждан Украины (86%) стремятся остаться в стране и строить свое будущее именно здесь.



Также большинство - 62% - опрошенных украинцев готовы воевать за свою страну. Это почти вдвое больше тех, кто не готов - 33%. Только 4% респондентов затруднились с ответом.