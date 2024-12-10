ВОЙНА В Украине Лучшими гарантиями безопасности Украины граждане назвали разработку собственного ядерного оружия

2024-12-10 16:46

Украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины разработку собственного ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%). Об этом свидетельствуют данные опроса по заказу центра Новая Европа.



Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны. Так, в эффективность оборонного союза с США верят 11,2%, полагаться на миротворцев ООН готовы 8,9% украинцев, а в эффективность войск европейских стран на территории Украины верят еще меньше респондентов - лишь 6,4%.



"Почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону", - говорится в исследовании.



При этом 70,3% украинцев положительно отнеслись к идее поэтапного вступления Украины в НАТО, как в свое время это произошло для разделенной Германии - чтобы Альянс пригласил Украину к вступлению в международные границы, но гарантии ст. 5 первоначально не распространялись на оккупированные Россией территории.



Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу центра Новая Европа в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях, а также на территориях, где отсутствует украинская мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить по телефону с президентом США Джо Байденом вопрос приглашения нашего государства в НАТО.