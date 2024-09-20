Политика Бразилия осудила военное вторжение рашистов, но хочет сохранить нейтралитет

2024-09-20 15:37

Бразилия останется нейтральной в войне между Украиной и россией. Участники войны, призывающие к диалогу с Бразилией, должны были сделать это до начала боевых действий. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, пишет Correio Braziliense.

"Для Бразилии важно оставаться в стороне от этого конфликта и выступать за мирное урегулирование. Те, кто хочет говорить с нами сейчас, могли бы сделать это до начала войны", - подчеркнул он.

Лула да Силва добавил, что Бразилия уже осудила роССийское вторжение, однако настаивает на мирном разрешении конфликта, стремясь избежать участия в военных действиях.

Напомним, Китай и Бразилия договорились о совместном "мирном плане" по прекращению войны в Украине.