Економіка ШІ-агенти: Банки вже довіряють ботам продаж кредитів і дзвінки клієнтам

2026-07-10 14:38

ШІ-агенти вже здійснюють продажі кредитів і частково замінюють операторів у банках, а перші угоди укладаються без участі людини, про що розповіли банкіри під час круглого столу «Споживче кредитування відновилося: на що українці позичають у 2026 році», проведеного «Фінансовим клубом».

Product owner команди онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц зазначив, що кожна команда вбудовує ШІ в свої процеси. «Ми зараз використовуємо ШІ в покращенні time-to-money – як швидко ми формуємо рішення і клієнт отримує кошти.

Ми аналізуємо документи, довідки, виписки, які клієнт надає при видачі кредиту», – сказав банкір…

Банкіри підкреслюють, що повністю передавати ухвалення рішень штучному інтелекту наразі передчасно через ризик помилок і «галюцинацій», тому фінальний контроль має залишатися за людиною.

За словами заступника голови правління Радабанку Дмитра Старостенка, регулятор вже реагує на ці виклики. «Нацбанк розглядає ШІ не як модний алгоритм, а як елемент ІТ-інфраструктури й операційного ризику банку, який потребує людського нагляду», – зазначив він.

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