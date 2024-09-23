Жизнь В Украину придет волна тепла из Турции и Балкан, температура вырастет до +30

2024-09-23 16:48

В Украину идут потоки теплого воздуха из Турции и Балкан, благодаря чему в течение текущей недели ожидается аномально теплая погода с температурой до +30 градусов. Вместе с тем в западных областях местами прольются дожди.

Такой прогноз сделал украинский метеоролог Игорь Кибальчич. По его данным, над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления.

"За счет такой атмосферной циркуляции к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова. Значительных дождей на ближайшую неделю не предвидится, лишь в западной части временами будут наблюдаться умеренные осадки", – спрогнозировал метеоролог.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, по всей Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в западных и северных областях возможны туманы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 градусов, в центральных и южных областях +11…+16; днем +23...+29, на крайнем севере и в Карпатах +18...+23.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, благодаря влиянию антициклона в большинстве областей сохранится теплая и сухая погода. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, в южных областях +12…+17; днем +24…+29, в Карпатах +18…+23.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября

В среду, 25 сентября, в западных областях, а также местами в Приазовье ожидаются дожди, ночью в Закарпатье и в Карпатах возможны сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с. Ночью +10…+15 градусов, на северо-востоке +5…+10; днем +21…+26, в западных областях местами +16…+21.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября.

В четверг, 26 сентября, местами в западной части, а также в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди, временами с грозами. В остальных областях Украины без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, на юге и побережье морей +15…+20; днем +22…+27, в Карпатах +16…+21.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, в северных областях местами возможен небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южного и юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18, на юге и побережье морей +16...+21; днем +24...+29, по крайней мере +18...+23.

Прогноз погоды в Украине на 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях ожидается дождливая и прохладная погода. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18, на юге и побережье морей +16…+21; днем в северных и западных областях +17...+22, в центральных, южных и восточных регионах +25...+30.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, неустойчивая погода с дождями ожидается в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге страны сохранится еще теплая и сухая погода. Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +23…+28; в западных и северных областях +17…+22.