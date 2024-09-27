Экономика В борьбе за рынок Саудовская Аравия спровоцировала падение мировых цен на нефть

2024-09-27 15:37

Мировые цены на нефть продолжают снижаться после заметного падения. Для Украины это отличный сигнал, поскольку рф потеряет колоссальную часть доходов, которую могла тратить на оружие для войны.

Ноябрьские фьючерсы на сорт нефти Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,73 (2,37%) до $71,17 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на марку нефти WTI снизились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,75 (2,51%), до $67,94 за баррель.

"Черное золото" дешевеет на сообщениях о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу, чтобы вернуть себе долю рынка. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, королевство планирует отказаться от своего неофициального ценового ориентира в $100 за баррель нефти и увеличит добычу, чтобы отвоевать свою долю рынка даже если это приведет к снижению цен.

Саудовское правительство больше не хочет и дальше уступать долю рынка другим производителям нефти, и считает, что имеет достаточно источников финансирования, среди которых международные резервы и облигации, чтобы выдержать период снижения цен на сырую нефть.

Саудовская Аравия сейчас добывает 8,9 млн баррелей в сутки - меньше с 2011 года, если не считать периода пандемии и атаки беспилотников на месторождение Абкайк в 2019 году.

По планам теперь страна должна постепенно - ежемесячно на 83 тыс. баррелей в сутки - восстановить свою добычу на 1 млн баррелей к декабрю 2025 года. Эти темпы могут оказаться более быстрыми, если другие страны не будут соблюдать договоренности в рамках соглашения ОПЕК+, утверждает издание.

Известно, что в рамках соглашения ОПЕК+, направленного на поддержание цен на нефть, Саудовская Аравия взяла на себя большую часть добровольного уменьшения добычи. За последние два года она сократила его на 2 млн баррелей в сутки, что составляет более трети общего сокращения в ОПЕК+.