Мир Саудовская Аравия призвала граждан в кратчайшие сроки покинуть Ливан

2024-07-01 12:28

Посольство Саудовской Аравии в Ливане призвало граждан уехать из страны из-за роста напряженности между Израилем и ливанской боевой группировкой Хезболла. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана, подтверждая свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан, а также призывает находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", - говорится в заявлении.

Напомним, по данным американской разведки, война между Израилем и Хезболлой может разразиться уже в ближайшие несколько недель.

США проводят подготовку к эвакуации своих граждан из Ливана на случай, если ситуация между Израилем и ливанской боевой группировкой Хезболла обострится.

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Мир

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Премьер Индии намерен осуществить официальные визиты на россию и в Австрию 2024-06-30 22:55