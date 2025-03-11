Политика В Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США

2025-03-11 11:30

В Джидде в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США. Об этом сообщил МИД во вторник, 11 марта.

"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в кратком сообщении.

Ведомство опубликовало видео, как украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком заходит в зал переговоров.

В состав украинской делегации в Джидде входят:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

министр обороны Рустем Умеров;

заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса;

представители дипломатического корпуса.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что переговоры с представителями США в Джидде будут результативными, а ее интересы будут учтены.



В свою очередь американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.