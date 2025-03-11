В Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США

В Джидде в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США. Об этом сообщил МИД во вторник, 11 марта.
"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в кратком сообщении.
Ведомство опубликовало видео, как украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком заходит в зал переговоров.
В состав украинской делегации в Джидде входят:
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что переговоры с представителями США в Джидде будут результативными, а ее интересы будут учтены.
В свою очередь американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.