Политика В Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций Украины и США

2025-03-11 11:30

В Джидде в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США. Об этом сообщил МИД во вторник, 11 марта.

"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в кратком сообщении.

Ведомство опубликовало видео, как украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком заходит в зал переговоров.

В состав украинской делегации в Джидде входят:

  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • министр иностранных дел Андрей Сибига;
  • министр обороны Рустем Умеров;
  • заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса;
  • представители дипломатического корпуса.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что переговоры с представителями США в Джидде будут результативными, а ее интересы будут учтены.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

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