Жизнь Украина получила вакцину для защиты детей от пяти заболеваний - Прививку можно сделать бесплатно

2025-03-11 08:24

Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib для защиты детей от пяти заболеваний - дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции. Вакцина бесплатная и уже распределена между регионами для проведения плановых прививок. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что в рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения в Украину вакцину закупил и доставил ЮНИСЕФ.

"Учитывая военные вызовы и миграцию населения, иммунизация такими вакцинами позволяет защитить маленьких детей и наверстать прививки в случае пропуска быстрее и комфортнее. В рамках сотрудничества с международными партнерами министерство уже предоставляло регионам такие вакцины", - прокомментировал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины.

По его словам, переход на комбинированные вакцины является одним из изменений предложенных в Календарь профилактических прививок с 2026 года.

Прививку можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, заключивших соглашение с Национальной службой здоровья.