Мир НАТО развернет еще 49 боевых бригад из-за угрозы от рф, - Welt

2024-10-06 15:30

Каждая страна НАТО получит свои целевые показатели, которых нужно достичь.

Из-за растущей угрозы со стороны России НАТО планирует увеличить совокупное количество войск еще примерно на 250 тысяч человек. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на еще не обнародованные планы, которые попали в руки журналистов.

Согласно конфиденциальным документам Министерства обороны Германии, весной 2024 года страны НАТО наконец договорились о "минимально необходимом потенциале" для защиты от возможной агрессии РФ.

Эти "Минимальные требования к возможностям" установлены двумя высшими военными командующими НАТО - генералом США Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье. Если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боевые бригады на все страны НАТО вместе, то в будущем их должно быть 131. Таким образом, Альянс увеличит количество бригад сразу на 49, и каждая из них будет составлять около 5000 солдат. Для командования этими войсками количество "боевых корпусов" в НАТО должны увеличить с нынешних 6 до 15, а штабов дивизий - с 24 до 38.

Существует также потребность в увеличении количества вооружений, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов, высокоточного оружия большой дальности, а также средств логистики и транспорта. Ожидается, что количество наземных зенитных установок увеличится с 293 до 1467 - это увеличение на 1174 единиц, включая такие системы вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а также средства защиты на близком расстоянии. Также ожидается увеличение количества вертолетов с 90 до 104 единиц.

Как отмечает Welt, это общие требования ко всем 32 странам-членам НАТО, которые будут распределены между ними. Целевые показатели для каждой страны будут зависеть от уровня "богатства" и численности населения, говорится в документах Министерства обороны Германии.

Например, на Берлин возложено "около 9,28% всех общих возможностей". Таким образом Бундесверу придется развернуть "пять-шесть дополнительных боевых бригад", а также персонал "дополнительного боевого корпуса" и еще одно вертолетное подразделение. Сейчас в Бундесвере есть восемь бригад, девятая создается, а десятая планируется к 2031 году.

НАТО готовится к войне против России: последние новости

НАТО постепенно готовится к возможной войне против России. Так, в конце сентября стало известно, что Альянс составляет планы массовой эвакуации раненых. В НАТО понимают, что свободно использовать санитарную авиацию, как в Ираке или Афганистане, в войне с РФ не смогут.

Также мы рассказывали, что в НАТО прорабатывают сценарии развертывания войны против России. В частности один из сценариев предусматривает, что после новой мобилизации Россия отбросит ВСУ на фронте в Украине и затем начнет агрессию против НАТО.