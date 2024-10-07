Мир Трамп вернулся на ярмарочную площадь Пенсильвании, где было совершено покушение на его ухо

2024-10-07 11:33

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся на ярмарочную площадку в Пенсильвании, где в июле на него было совершено покушение. Он провел там масштабный митинг. Об этом сообщает Associated Press.

Перед началом мероприятия самолет Трампа пролетел над толпой поклонников в сопровождении песни из фильма Лучший стрелок, раздававшийся из громкоговорителей. Вокруг места происшествия в качестве дополнительной защиты были выстроены трейлеры, а трое парашютистов с развевающимися за ними американскими флагами приземлились рядом со зданием, откуда 13 июля произошла стрельба.

Трамп начал с того, на чем остановился в тот день, когда его пытался убить вооруженный мужчина, попавший ему в ухо: "Как я и говорил…", и показал жестом на иммиграционную карту, которую он рассматривал, когда началась стрельба.

"Он не остановил наше движение, он не сломал наш дух", - сказал Трамп об убийце, застреленном сотрудниками службы безопасности.

Также на митинге Трампа впервые появился миллиардер Илон Маск, в кепке MAGA выступивший в поддержку кандидата. Трамп назвал владельца соцсети Х человеком, "спасшим свободу слова".

Трамп, стоя за защитным стеклом, назвал убийцу-неудачника "жестоким монстром" и сказал, что тот не добился успеха "рукой провидения и милостью Божией".

Через полчаса после своего выступления Трамп прервал речь более чем на пять минут после того, как у одного из присутствующих возникли проблемы со здоровьем, и ему понадобился медицинский работник.

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