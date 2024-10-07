Политика Война в Украине без поддержки Запада закончится за 15 дней, - Боррель

2024-10-07 20:48



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на всесторонние призывы о завершении российско-украинской войны, которые звучат все чаще. Он заявил, что без поддержки западных партнеров она закончится в течение двух недель.

Если Киев не получит помощи, борьбе с российскими оккупантами скоро придет конец. Но завершение противостояния с враждебным государством будет совсем не таким, как многие себе представляют. Отсутствие поддержки мероприятия приведет к тому, что президент РФ достигнет поставленных целей.

"Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. В первую очередь, сами украинцы. Но главное - как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится через 15 дней, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для своей безопасности?", - подчеркнул Боррель.

По словам испанского политика, Европа должна продолжать делать все, что необходимо для помощи Украине. Это необходимо для того, чтобы предстоящие переговоры состоялись на условиях, предусматривающих сохранение территориальной целостности и суверенитета государства, что важно и для безопасности всей Европы.

Боррель подчеркнул, что было одобрено 14 пакетов санкций, для наказания военной машины Путина оказывается военная помощь стране, охваченной войной. Утвержден потенциал быстрого развертывания 5000 солдат под европейским командованием. Таким образом, создан собственный европейский потенциал для вмешательства в кризисные ситуации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский завершил работу над Планом победы и уже представил его в США. Обсуждены возможности достижения мира – с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на эту должность – представителем Республиканской партии Дональдом Трампом и демократкой Камалой Гаррис. В Госдепартаменте США уже назвали его продуктивным.

Содержание документа скрывают от публики, потому что он не должен стать известным руководству государства-агрессора. Но, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, частично с Планом ознакомят общественность.