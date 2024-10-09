Политика Вступление Украины в НАТО может спровоцировать Третью Мировую войну, - Сийярто

2024-10-09 21:37

Глава МИД и торговли Венгрии заявил о том, почему решение о вступлении Украины в НАТО может быть "опасным" для мира.

Венгрия обеспокоенна из-за прекращения поставок природного газа из Украины и возможного вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

На пресс-конференции после заседания венгеро-сербского совместного экономического комитета Сийярто, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что, если Украина будет принята в НАТО, это может спровоцировать Третью Мировую войну из-за статьи о коллективной обороне, пишет Index.

"Я думаю, что любой здравомыслящий человек не захочет создавать такую опасность. Поэтому позиция Венгрии ясна: нет никакой возможности для вступления Украины в НАТО", - заявил политик.

Он также подчеркнул, что такой позиции придерживается "большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО на переговорах за закрытыми дверями". Кроме того, как сообщают журналисты, Сийярто напомнил о "чрезвычайно смелом решении" построить газопровод "Турецкий поток" с Болгарией, Турцией и Сербией, из-за чего, по его словам, прекращение поставок газа из Украины не повлияет на Венгрию:

"Если бы мы не были достаточно смелыми, сегодня у нас были бы большие проблемы. Если бы мы не построили газопровод "Турецкий поток", Венгрии было бы в лучшем случае очень трудно, а то и невозможно гарантировать безопасность своих поставок газа сегодня".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в настоящее время поставки венгерского газа по этому трубопроводу в значительной степени обеспечены: в этом году по нему поступило более 5,6 миллиарда кубометров газа.

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Ранее сообщалось, что Украина может вступить в НАТО быстрее, чем присоединиться к ЕС.

"Не хотел бы брать на себя неблагодарную роль Кассандры. Но, как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями по расширению ЕС", - объяснил Александр Корниенко.

Кроме того, существует такой вариант развития событий, как территории в обмен на НАТО.

"Этот вопрос очень чувствительный. Знаю, что большое количество граждан выступают только за границу 91-го года и вообще цена не обсуждается, любой ценой. Есть предложение набирать в армию 20-летних пацанов-вчерашних школьников", - заявил эксперт.