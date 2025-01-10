Спорт Промоутер Тайсона Фьюри впервые заговорил о завершении карьеры экс-чемпиона мира в супертяжелом весе

2025-01-10 16:44

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущем британца.

Специалист рассказал, что пару раз общался с британцем после его реванша с Александром Усиком. Если Тайсон захочет завершить карьеру, то Уоррен поддержит его.

"Я разговаривал с Тайсоном один или два раза. Он проводит время с семьей. Тайсон наслаждается временем с родными, он провел два продолжительных тренировочных лагеря, два очень тяжелых и жестких лагеря.

Если Фьюри решит продолжить боксерскую карьеру, то это решение он должен принять сам с помощью своей семьи. Я определенно не стал бы убеждать его продолжать драться или завершать карьеру. Это выбор, который должен сделать он. Тайсон - молодой мужчина, он провел два тяжелых боя с Усиком, но эти поединки были тяжелыми для обоих парней", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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