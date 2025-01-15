Спорт Даниэль Дюбуа заявил, что не стоит верить заявлению Фьюри о завершении карьеры

2025-01-15 11:28

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа отреагировал на заявление бывшего чемпиона дивизиона Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Британский боксер предполагает, что "Цыганский король" еще может передумать и вернуться.

"Никогда не верьте тому, что говорит Тайсон. Он может вернуться и подраться с кем-то. Ты никогда не знаешь.

Но я думаю, что на самом деле он достаточно сделал в своей карьере. Он легенда, не правда ли?

Буду ли я разочарован, если бой Фьюри - Джошуа не состоится? Возможно. Мы хотели увидеть этот поединок несколько лет назад. А сейчас если он состоится, то состоится", - сказал Дюбуа в комментарии The Stomping Ground.

subscriber subscriber

Еще по теме

Энтони Джошуа заявил о желании вернуться на ринг и бросить перчатку Тайсону Фьюри

2025-01-13 14:39

Промоутер Тайсона Фьюри впервые заговорил о завершении карьеры экс-чемпиона мира в супертяжелом весе

2025-01-10 16:44

Британский боксер-супертяж дал независимую оценку бою Тайсона Фьюри и Александра Усика

2024-12-27 10:27

Промоутер Тайсона Фьюри впервые заговорил о завершении карьеры "Цыганского короля"

2024-12-26 10:27

Еще новости в разделе "Спорт"

Даниэль Дюбуа заявил, что не стоит верить заявлению Фьюри о завершении карьеры

2025-01-15 11:28

Манчестер Сити готовит контракт на 80 млн евро для одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

2025-01-14 09:24

Энтони Джошуа заявил о желании вернуться на ринг и бросить перчатку Тайсону Фьюри

2025-01-13 14:39

21-летний Франко Колапинто получил реальный шанс вернуться в Формулу-1

2025-01-11 13:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Даниэль Дюбуа заявил, что не стоит верить заявлению Фьюри о завершении карьеры 2025-01-15 11:28
Манчестер Сити готовит контракт на 80 млн евро для одного из лучших бомбардиров Бундеслиги 2025-01-14 09:24
Энтони Джошуа заявил о желании вернуться на ринг и бросить перчатку Тайсону Фьюри 2025-01-13 14:39
21-летний Франко Колапинто получил реальный шанс вернуться в Формулу-1 2025-01-11 13:34