Спорт Промоутер Тайсона Фьюри впервые заговорил о завершении карьеры "Цыганского короля"

2024-12-26 10:27

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу организации поединка между его подопечным и Энтони Джошуа.

По словам функционера, есть вероятность, что "Цыганский король" завершит карьеру.

"Если Тайсон хочет драться, то он будет драться. Если нет, он все равно победитель. Если он встретится с Джошуа, то они продадут все места на любой арене.

Я хочу, чтобы этот бой состоялся, но все зависит от решения Тайсона. Если нет, то кого это волнует? Этим парням больше нечего доказывать. У них были выдающиеся карьеры. Они блестяще предоставляли Великобританию. Парни делали то, что их просили и теперь у них много денег в банке. Они финансово обеспечены. Им больше не нужно драться", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

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