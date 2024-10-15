Экономика Нардепы отклонили все постановления, блокировавшие налоговый законопроект

2024-10-15 09:24

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта об изменениях в налогообложении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Следующим шагом будет подписание законопроекта №11416д председателем Верховной Рады, а затем - президентом Украины.

"Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра", - отметил нардеп.

Напомним, 10 октября Верховная Рада Украины поддержала законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, которым предусматривается увеличение поступлений в бюджеты в этом году на 21,2 млрд грн, а в следующем году - на 141,1 млрд грн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс - какие налоги и сборы будут повышены задним числом

2024-09-18 08:24

В Украине внесли изменения в порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают за больными родственниками: что предусмотрено

2024-08-21 22:15

Правительство вводит экспериментальные изменения по военному учету: Что они предполагают

2024-08-17 14:30

ГРАФИК До 30 сентября поезда в Польшу будут курсировать по ограниченному маршруту

2024-08-13 09:24

Еще новости в разделе "Экономика"

МВФ снизил комиссию по кредитам - Киев сэкономит до 700 миллионов долларов

2024-10-15 13:35

Нардепы отклонили все постановления, блокировавшие налоговый законопроект

2024-10-15 09:24

К концу недели курс доллара снова возобновил рост, евро также дорожает

2024-10-11 10:27

Законопроект о повышении военного сбора и налогов признали неконституционным

2024-10-10 12:30
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

МВФ снизил комиссию по кредитам - Киев сэкономит до 700 миллионов долларов 2024-10-15 13:35
Нардепы отклонили все постановления, блокировавшие налоговый законопроект 2024-10-15 09:24
К концу недели курс доллара снова возобновил рост, евро также дорожает 2024-10-11 10:27
Законопроект о повышении военного сбора и налогов признали неконституционным 2024-10-10 12:30