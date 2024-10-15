Экономика Нардепы отклонили все постановления, блокировавшие налоговый законопроект

2024-10-15 09:24

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта об изменениях в налогообложении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Следующим шагом будет подписание законопроекта №11416д председателем Верховной Рады, а затем - президентом Украины.

"Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра", - отметил нардеп.

Напомним, 10 октября Верховная Рада Украины поддержала законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, которым предусматривается увеличение поступлений в бюджеты в этом году на 21,2 млрд грн, а в следующем году - на 141,1 млрд грн.