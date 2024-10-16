Жизнь В Украине быстро растет потребление электроэнергии - гражданам напомнили о необходимости экономить

2024-10-16 08:24

В Украине начало расти потребление электроэнергии на фоне понижения температуры воздуха. Об этом сообщило Укрэнерго .

Так, вчера уровень потребления электричества был на 3% выше, чем в это время предыдущего дня.

"В начале недели суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день. Причина такой динамики - снижение температуры воздуха на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому они попросили граждан пользоваться мощными электроприборами в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 495 населенных пунктов.

"Из-за боевых действий новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители в Сумской, Запорожской и Киевской областях", - рассказали в компании.

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