Мир Непризнанное Приднестровье на грани полного блэкаута - энергосистема может выйти из строя в любую минуту

2025-01-07 08:25

В непризнанном Приднестровье дефицит электроэнергии составляет около 30%, а из-за перегрузки энергосистемы есть риск полного выхода ее из строя. Об этом заявил госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что максимальная нагрузка в непризнанном Приднестровье составляет 219 МВт, но максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС (под контролем Приднестровья) составляет всего 154 МВт - дефицит 65 МВт или 30%.

По словам Боросана, управление этим дефицитом электроэнергии на Левом берегу Днестра осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий.

"Если не отключить достаточное количество потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены", - отметил он.