Политика В США объяснили разные подходы к Израилю и Украине

2024-10-16 22:15



Американские чиновники утверждают, что сбивание иранских ракет не угрожает ядерной войной, в отличие от России.

США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине, поскольку Россия вооружена ядерным оружием, а Иран - нет. Об этом в среду, 16 октября, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

"Ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но, к сожалению, правдив, состоит в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Гораздо больше риска, если попробовать это с Россией", - утверждает старший помощник Сената США.

Два чиновника Белого дома на условиях анонимности назвали ту же причину. По их мнению, сбивание ракет на Ближнем Востоке не провоцирует конфликт с "ядерным" противником.

Научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков в комментарии изданию выразил сожаление по поводу того, что "в договоренности о недопущении эскалации со стороны Москвы жертвуют твоей страной и гражданами".

Два украинских офицера ПВО на условиях анонимности признали, что сбивать ракеты над Израилем легче, чем над Украиной. Это маленькая страна, и Штаты могут использовать свои корабельные системы противоракетной обороны, тогда как Украина - большая по размеру и недоступная для западных военно-морских сил. Чтобы защитить нашу страну, нужно было бы разместить ПВО на западной границе, однако это помогло бы только прилегающей территории.

На Западе опасаются, что истребителям союзников пришлось бы летать в небе над Украиной, что потенциально может привести к прямым столкновениям с Россией, чего Белый дом пытается избежать.

Обвинение США в двойных стандартах отражает более широкое разочарование Украины тем, что администрация Байдена недостаточно делает, чтобы помочь Киеву остановить российские атаки. Речь также о медленной продаже оружия и запрете на использование Украиной дальнобойного оружия от союзников по территории РФ.

Официальные лица США признали, что знают о растущем разочаровании украинцев, но сказали, что работают над новыми поставками оружия, которые должны развеять беспокойство в Киеве.

Как известно, США объявили о развертывании в Израиле своего противоракетного комплекса THAAD с американским экипажем.