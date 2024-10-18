Жизнь Президент Украины подписал закон, дающий старт перезагрузке таможни

2024-10-18 14:35

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс о введении аттестации должностных лиц таможенных органов". Об этом сообщил народный депутат, один из соавторов законопроекта Ярослав Железняк.

"Закон о реформе таможни №6499д подписан. С 1 ноября вступает в силу!" - отметил нардеп.

Рада проголосовала в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни еще 17 сентября.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что им предусмотрено изменить процедуру конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установление алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление председателю Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с министром финансов.

После вступления документа в силу должны быть усовершенствованы подходы к формированию аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности таможенной службы.

Также осуществляется процедура переаттестации всех работников таможенных органов в течение 18 месяцев с назначения нового главы ведомства.